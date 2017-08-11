НБА будет регулировать предоставление отдыха здоровым игрокам?

Руководство НБА намерено провести голосование за введение отдельных правил, согласно которым клубы должны предоставлять здоровым игрокам отдых во время сезона, утверждает USA Today. Отмечается, что решение должно быть принято в сентябре на специальном заседании.

Планируется, что данные правила вступят в силу с сезона-2017/18 - первый матч сезона, в котором встретятся "Кливленд" и "Бостон", состоится 17 октября.

По новым правилам команды получат право предоставлять отдых здоровым игрокам только в домашних играх. Тренеры не смогут оставлять в запасе сразу нескольких представителей стартовой пятерки.

Ранее комиссионер НБА Адам Сильвер заявлял, что он обеспокоен случаями, когда здоровые игроки пропускали матчи ради отдыха. Отметим, что ассоциация больше всего страдает от случаев, когда лидеры команд в концовке регулярного чемпионата получают отдых, поскольку клубы уже решили турнирную задачу.