"Миннесота" подпишет с Таунсом контракт на 190 миллионов долларов

Центровой "Миннесоты" Карл-Энтони Таунс подпишет новый контракт с клубом. Как сообщает ESPN, стороны договорились о пятилетнем соглашении на общую сумму 190 миллионов долларов. Также в договоре предусмотрены значительные бонусы для 22-летнего игрока за различные достижения, например, завоевание титула MVP.

Напомним, что Таунс в прошлом сезоне в регулярном чемпионате НБА провел 82 матча, в среднем за игру он набирал 21,3 очка, делал 12,3 подбора. В пяти матчах плей-офф на его счету 15,2 очка в среднем и 13,4 подбора.