Мэр Индианаполиса: "В городе новый мэр, и его имя Виктор Оладипо"

Мэр Индианаполиса Джо Хогсетт во время выступления, посвященного Матчу звезд НБА 2021 года, пошутил, что новым мэром города является защитник "Индианы" Виктор Оладипо. Вчера стало известно, что Индианаполис в 2021 году примет шоу.

– Когда я услышал, что Куинн Бакнер будет представлять мэра Индианаполиса, я подумал, что у меня свободный вечер, потому что, насколько я знаю, в городе новый мэр, и его зовут Виктор Оладипо, – сказал Хогсетт.

Ранее город, в котором проводит домашние матчи "Индиана", принимал шоу 32 года назад – в 1985 году. Напомним, в 2018 году матч звезд НБА пройдет в Лос-Анджелесе, в 2019-м – в Шарлотт, в 2020-м – в Чикаго.