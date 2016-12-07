"Мемфис" победил "Филадельфию"

"Мемфис" в матче регулярного чемпионата НБА победил "Филадельфию" со счетом 96:91.

Самым результативным в составе хозяев стал Марк Газоль - 26 очков и 12 подборов. Также дабл-даблы у Джамикала Грина (13 очков и 10 подборов) и Зака Рэндольфа (12 очков и 14 подборов). В составе гостей Эрсан Ильясова набрал 23 очка и сделал 17 подборов.

НБА

Регулярный сезон

"Мемфис" - "Филадельфия" - 96:91 (28:20, 19:23, 29:34, 20:14)

М: Газоль (26 + 12 подборов), Грин (13 + 10 подборов).

Ф: Ильясова (23 + 17 подборов), Шарич (17).