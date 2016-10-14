Люк Уолтон: "Однажды я пришел на тренировку с перегаром, и Коби набрал через меня под 70 очков"

Главный тренер "Лейкерс" Люк Уолтон заявил, что легенда калифорнийцев Коби Брайант научил его дисциплине в его первый сезон в команде. По словам специалиста, выступавшего за "озерных" с 2003 по 2012 год, это произошло на тренировке, когда он пришел на нее с перегаром.

– Помню, однажды в мой первый сезон я пришел на тренировку, перед этим перебрав алкоголя, – приводит The Score слова Уолтона. – Я чувствовал себя хорошо, но Коби и Шак учуяли перегар. И Коби сказал остальным игрокам, чтобы они не смели помогать мне в обороне, и что мне придется защищаться против него всю тренировку.

Сперва мне казалось это забавным. Но в представлении Коби это было примерно как: "Я чувствую слабость, я собираюсь уничтожить тебя сегодня". И он преподал мне урок. Он набрал где-то под 70 очков через меня, пока я просил других о помощи. Но никто мне, конечно, не помог. Но этот инстинкт убийцы и отношение к работе – они передались мне на всю жизнь.