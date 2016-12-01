"Лейкерс" в гостях обыграл "Чикаго", Мозгов набрал 2 очка

"Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА в гостях обыграл "Чикаго" со счетом 96:90.

Самым результативным игроком встречи стал Джимми Батлер, набравший 22 очка. Лучшими в составе "Лейкерс" стали Лу Уильямс и Джордан Кларксон – у них по 18 очков. Россиянин Тимофей Мозгов провел на площадке 17 минут, за которые набрал 2 очка, а также сделал 2 подбора и 1 передачу.

В другом матче "Оклахома" на домашнем паркете в овертайме победила "Вашингтон" со счетом 126:115. Самым результативным стал Расселл Уэстбрук, оформивший "трипл-дабл" (35 очков, 14 подборов и 11 передач). В составе "Вашингтона" лучшим стал Брэдли Бил (31 очко).

"Сан-Антонио" в гостях взял верх над "Далласом" – 94:87. Самым результативным в составе победителей стали Патрик Миллз, набравший 23 очка. У хозяев лучшим стал Уэсли Мэттьюз (26 очков).

НБА

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Лейкерс" – 90:96 (28:17, 19:30, 26:23, 17:26)

Ч: Батлер (22), Уэйд (17).

Л: Уильямс (18), Кларксон (18).

"Оклахома" – "Вашингтон" – 126:115 ОТ (32:19, 28:34, 24:31, 21:21, 21:10)

О: Уэстбрук (35 + 14 подборов + 11 передач), Оладипо (25).

В: Бил (31), Моррис (19).

"Даллас" – "Сан-Антонио" – 87:94 (17:21, 23:22, 26:18, 21:33)

Д: Мэттьюз (26), Барнс (17).

С: Миллз (23), Леонард (21).