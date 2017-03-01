"Лейкерс" потерпел пятое поражение подряд, уступив "Шарлотт"

В матче регулярного чемпионата "Лейкерс" уступил "Шарлотт" - 104:109. Самым результативным игроком этой встречи стал защитник "Хорнетс" Кемба Уокер, который набрал 30 очков.

Отметим, что российский центровой калифорнийцев Тимофей Мозгов не принимал участия в этой игре по решению тренерского штаба. Для клуба из Лос-Анджелеса данное поражение стало пятым подряд.

НБА

Регулярный сезон

"Лейкерс" - "Шарлотт" - 104:109 (31:27, 24:31, 27:22, 22:29)

Л: Рэндл (23+18), Расселл (23), Кларксон (16), Янг (15)

Ш: Уокер (30), Камински (24+12), Уильямс (16).