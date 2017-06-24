"Лейкерс" был готов дать пик первого раунда команде, которая примет контракт Мозгова

Руководство "Лейкерс" предлагало право первого выбора на драфте НБА команде, которая бы приняла контракт центрового Тимофея Мозгова или Луола Денга, утверждает ESPN. В итоге, напомним, клуб обменял россиянина в "Бруклин". Также клуб российского бизнесмена Михаила Прохорова получил защитника Д'Анджело Рассела. В обратном направлении проследовал центровой Брук Лопес. Также "Лейкерс" получил 27-й пик на драфте 2017 года.

Мозгов в "Бруклине". Леброн – в "Лейкерс"?

Агент Мозгова: "Об интересе со стороны "Бруклина" знали заранее"