Лень хочет больше игрового времени в "Финиксе"

Центровой "Финикса" Алексей Лень заявил, что недоволен игровым временем в этом сезоне. Отметим, что украинец не выходил на площадку в двух играх из трех последних в сезоне. 24-летний украинец отыграл в 18 встречах, в среднем набирая по 9,0 очка, делая по 9,3 подбора.

– Хочется чаще выходить на площадку, помогать команде бороться за победы, – цитирует ESPN баскетболиста. – Я много работал летом, мне хочется показать, на что я способен. Но когда у тебя нет возможности приносить клубу пользу, то это разочаровывает.