Леброн Джеймс: "Не знаю, как смогу уснуть"

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс выразил разочарование поражением в третьем матче финальной серии плей-офф НБА с "Голден Стэйт" (102:110, 0-3). Он особо выделил игру Кевина Дюранта, который набрал 43 очка.

– Мы мало ошибались, но в таких играх малейший шанс нужно использовать, – цитирует AFP Джеймса. – Нужно сосредоточенность в каждый момент времени. Мы не можем себе позволить ошибаться, а потом извиняться. За это расплачиваемся потерянными очками. Мой голеностоп? Да, с ним были проблемы, но я сыграю в четвертом матче.

Меня спрашивали, в чем разница между нынешним "Голден Стэйт" и прежним. Я говорил, что она в Дюранте. Это один из лучших игроков, которые когда-либо выступали в лиге.

Это трудный вечер для меня. Не знаю, как смогу уснуть. Нужно сосредоточиться на следующей цели и выиграть четвертый матч.