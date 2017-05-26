Леброн Джеймс: "Майкл Джордан - почти бог. Я не могу быть таким же"

Нападающий "Кливленда" Леброн Джеймс считает, что он никогда не сможет стать таким же великим игроком, как легендарный Майкл Джордан. Несмотря на эти слова, Джеймс побил рекорд Его Воздушества по суммарной результативности в плей-офф НБА. Это произошло в пятом матче финала Восточной конференции против "Бостона" (135:102, 4-1 в серии).

– Я взял себе 23-й номер в честь Майка. Из-за него я влюбился в баскетбол, из-за того, чего он добился. Когда смотришь на Майкла Джордана, то понимаешь, что он играл почти как бог. Никогда и не думал, что мог бы стать таким, как Майк, - цитирует Джеймса ESPN. - Самое главное для меня, после того как был установлен новый рекорд результативности, то, что я просто остался самим собой.