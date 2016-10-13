Леброн Джеймс: "Хотел увидеть Уэйда в "Кливленде", но он нам не по карману"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс признался, что хотел бы, чтобы Дуэйн Уэйд перешел к нему в "Кавальерс". 34-летний защитник в итоге предпочел сменить "Майами" на "Чикаго".

– Мы не могли себе это позволить. Все просто, – цитирует ESPN Джеймса. – Вы все знаете, что я поддерживаю своих парней. Перейти в "Чикаго" было его решением, он хотел этого, и я поддерживаю Уэйда. Мы много разговаривали с ним. Не хочу вдаваться в подробности, но Дуэйн уже сделал немало для сообщества. Учитывая, что он сам родом из Чикаго, имеет определенные связи там, этот переход принесет пользу не только ему, но и самому городу, что даже важнее.

Распад "Большого трио"? В профессиональном спорте вещи меняются каждый год, так что я понимал, еще когда пришел в НБА, что это может произойти. Я всегда знал, что это бизнес. В этом году у вас одни одноклубники, на следующий сезон у вас их уже нет. Это часть бизнеса.