Лаури отказывается продлевать контракт с "Торонто"

Разыгрывающий "Торонто" Кайл Лаури отказывается продлевать контракт с клубом, сообщает Toronto Star. Игрок недоволен ситуацией в "Рэпторз" и собирается сменить клубную прописку в это межсезонье.

Отмечается, что Лаури заявлял об этом руководству клуба еще несколько месяцев назад и откажется даже от максимального соглашения на пять лет. Напомним, что 31-летний Лаури выступает за канадский клуб с 2012 года. В минувшем сезоне он провел 60 матчей в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирая по 22,4 очка, делая по 4,8 подбора и 7,0 передачи за игру.