Ветеран НБА Крис Бош может завершить карьеру после отрицательного заключения врачей по допуску его к играм. Как сообщает Le Figaro, врачи не разрешили Бошу вернуться на паркет из-за тромбов в легких, с которыми он борется с февраля 2016 года. С тех пор Бош не выходил на паркет. "Майами", с которым у игрока контракт еще на два года, ведет переговоры о расторжении соглашения с Бошем. А большая часть положенных ему еще по контракту денег (52 миллиона долларов) будет покрыта страховкой.

Сам Бош ранее заявлял, что не хочет завершать карьеру игрока, однако без разрешения врачей вернуться он не сможет. За 13 сезонов в НБА двукратный победитель лиги в среднем за матч набирал 19,2 очка, делал 8,5 подбора.