"Кливленд" потерпел четвертое поражение кряду, несмотря на дабл-дабл Джеймса

"Кливленд" проиграл "Индиане" со счетом 107:124 в матче регулярного чемпионата НБА. "Кавальерс" потерпели уже четвертое поражение подряд. "Пэйсерз" продлил победную серию до трех матчей.

В составе "Кавс" 33 очка и 11 передач сделал Леброн Джеймс, 19 очков на свой счет записал Деррик Роуз. Лучшим в составе "Индианы" стали Тоддеус Янг и Даррен Коллисон, набравшие по 26 и 25 очков соответственно.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" – "Индиана" – 107:124 (28:30, 33:32, 24:30, 22:32)

К: Джеймс (33 + 11 передач), Роуз (19), Грин (15)

И: Янг (26), Коллисон (25 + 8 передач), Оладипо (23)