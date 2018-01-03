"Кливленд" обыграл "Портленд" в дебютном матче Томаса

"Кливленд" победил "Портленд" со счетом 127:110 в матче регулярного чемпионата НБА. Отметим, что в этой встрече за "Кавальерс" дебютировал разыгрывающий Айзея Томас, пропустивший почти полгода из-за травмы.

Томас отыграл 18 минут и набрал 17 очков. Лучшим в составе команды стал Леброн Джеймс, на счету которого 24 очка и 8 передач. У "Блэйзерс" 25 очков набрал Дамиан Лиллард.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" – "Портленд" – 127:110 (28:28, 25:28, 38:31, 36:23)

К: Джеймс (24 + 8 передач), Лав (19), Томас (17)

П: Лиллард (25), Нуркич (23), Макколлум (19)