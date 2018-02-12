"Кливленд" нанес "Бостону" самое крупное поражение в сезоне, Кларксон набрал 17 очков

В матче регулярного чемпионата НБА "Бостон" на своей площадке уступил "Кливленду" – 99:121. "Кельты" еще ни разу не позволяли своим соперникам набирать столько очков в этом сезоне. Отметим, что у "Кавальерс" в этой встрече дебютировали новички – выменянные у "Лейкерс" Ларри Нэнс и Джордан Кларксон, пришедший из "Сакраменто" Джордж Хилл и ранее выступавший за "Юту" Родни Худ.

Кларксон с 17 очками стал вторым самым результативным игроком у гостей. Худ отметился 15 баллами, Хилл – 12-ю, а Нэнс записал на свой счет 5 очков. Лидеру "Кавс" Леброну Джеймсу не хватило двух подборов до трипл-дабла. Экс-игрок "Кливленда" Кайри Ирвинг во встрече с бывшей командой набрал 18 очков за 26 минут на паркете. Для "Кавс" победа стала третьей подряд.

В другом поединке "Атланта" одолела дома "Детройт" (118:115). Дабл-даблом у "Пистонз" отметился Андре Драммонд, 23 очка записал на свой счет Блэйк Гриффин. У хозяев столько же набрал Деннис Шредер, а у Дуэйна Дэдмона – 20 очков и 13 подборов. Для "Детройта" поражение стало вторым подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Кливленд" – 99:121 (32:31, 20:33, 22:31, 25:26)

Б: Розир (21 + 9 подборов), Ирвинг (18), Маркус Моррис (17), Хорфорд (9).

К: Джеймс (24 + 10 передач + 8 подборов), Кларксон (17), Джей Ар Смит (15), Худ (15), Осман (12), Дж. Хилл (12), Джефф Грин (10).

"Атланта" – "Детройт" – 118:115 (28:23, 27:33, 27:24, 36:35)

А: Шредер (23 + 7 передач), Дэдмон (20 + 13 подборов), Ильясова (19), Бэйзмор (10), Дорси (10), Дилэйни (10).

Д: Драммонд (25 + 15 подборов + 3 блок-шота), Гриффин (23 + 7 подборов + 6 передач), Буллок (20), Д. Эннис (14), Толливер (12).