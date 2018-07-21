Кавай Леонард прибыл в расположение "Торонто". Фото

Форвард Кавай Леонард прибыл в расположение "Торонто", сообщает официальный Твиттер клуба, где было опубликовано его фото.

Ранее сообщалось, что канадский клуб сделал лучшее предложение "Сан-Антонио" по игроку. "Рэпторз" пойдут на сделку, несмотря на отсутствие гарантий по продлению контракта с Ленардом в межсезонье-2019.

Напомним, что 26-летний американец обиделся на "Шпор" за то, что клуб не помог ему с травмой бедра. Его контракт с зарплатой в 20 миллионов долларов в год истекает в следующем сезоне. В прошлом сезоне Леонард из-за многочисленных травм сыграл всего в 9 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 16,2 очка.