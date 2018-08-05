Карл-Энтони Таунс: "Трамп, закрой рот и сделай что-то для страны!"

Центровой "Миннесоты" Карл-Энтони Таунс раскритиковал президента США Дональда Трампа. 22-летний баскетболист в резкой форме посоветовал главе государства заткнуться.

Ранее игрок "Лейкерс" Леброн Джеймс заявил, что Трамп использует тему спорта для разделения американцев. На это Трамп ответил в своем Твиттере, что интервьюером Джеймса был "самый тупой человек на телевидении".

- Позвольте мне сказать прямо: в городе Флинт, штат Мичиган, до сих пор грязная вода, а ты переживаешь об интервью человека, который заботится об образовании детей в своем родном городе, - написал в своем Твиттере Таунс. - Закрой свой чертов рот! Прекрати стучать пальцами посты в Твиттере. Сделай что-то для страны.

So let me get this straight: Flint, MI has dirty water still, but you worried about an interview about a man doing good for education and generations of kids in his hometown? Shut your damn mouth! Stop using them twitter fingers and get stuff done for our country with that pen. https://t.co/sEkX3OKaJM – Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) August 4, 2018

Джеймса уже поддержал легенда НБА Майкл Джордан.

Тупейший человек. Трамп скандалит с великим баскетболистом