17:55 | Баскетбол — НБА

Карл-Энтони Таунс: "Трамп, закрой рот и сделай что-то для страны!"


Центровой "Миннесоты" Карл-Энтони Таунс раскритиковал президента США Дональда Трампа. 22-летний баскетболист в резкой форме посоветовал главе государства заткнуться.

Ранее игрок "Лейкерс" Леброн Джеймс заявил, что Трамп использует тему спорта для разделения американцев. На это Трамп ответил в своем Твиттере, что интервьюером Джеймса был "самый тупой человек на телевидении".

- Позвольте мне сказать прямо: в городе Флинт, штат Мичиган, до сих пор грязная вода, а ты переживаешь об интервью человека, который заботится об образовании детей в своем родном городе, - написал в своем Твиттере Таунс. - Закрой свой чертов рот! Прекрати стучать пальцами посты в Твиттере. Сделай что-то для страны.

Джеймса уже поддержал легенда НБА Майкл Джордан.

Тупейший человек. Трамп скандалит с великим баскетболистом

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