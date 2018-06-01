Капитан ЦСКА Хряпа поделился мнением, стоит ли Шведу снова уезжать в НБА

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа поделился мнением, стоит ли атакующему защитнику "Химок" Алексею Шведу снова уезжать в НБА.
- Это все индивидуально. Зависит от того, захочет ли сам игрок вернуться, - приводит RT слова Хряпы. - Сейчас его все устраивает в "Химках", он лидер команды, лучший игрок сборной России. А на другой стороне весов шанс зацепиться за клуб НБА. К тому же добавляется фактор семьи, захочет ли она переезжать в США. Алексею самому нужно принимать решении.
Напомним, что Швед в 2012 году заключил контракт с "Миннесотой", позднее он выступал за "Филадельфию", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". Также Швед участвовал в звездном уик-энде НБА, играя за команду новичков лиги.
Дополнительная информация
- Виктор Хряпа
- Химки (Футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (Баскетбол)
- Хьюстон Рокитс
- Алексей Швед
- Филадельфия Флайерз
- Нью-Йорк Никс
- Миннесота Тимбервулвз