Кальдерон стал объектом шуток из-за ошибки в поисковике

Поисковик Google перепутал защитника "Кливленда" Хосе Мануэля Кальдерона с его полным тезкой – мексиканским бизнесменом. По соответствующему запросу сайт выдает полную информацию о баскетболисте, но вместо зарплаты указывает состояние мексиканца в 2,2 миллиарда долларов. Теперь спортсмен после каждый игры выслушаивает шутки о "своем" богатстве от партнеров по команде. Так Леброн Джеймс попросил "миллиардера" Кальдерона оплатить ужин для для всего клуба.

– Я бы хотел, чтобы мое состояние в 2,2 миллиарда было правдой, но нет, нет и еще раз нет, – приводит AS слова Кальедрона.