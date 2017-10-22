Ирвинг оштрафован на 25 тысяч долларов за оскорбление болельщика

НБА оштрафовала разыгрывающего "Бостона" Кайри Ирвинга за оскорбление фаната во время игры с "Филадельфией" (102:92). Когда защитник покидал паркет, кто-то из фанатов "76-х" крикнул ему: "Кайри, где Леброн?" – очевидно намекая на его бывшего одноклубника по "Кливленду". В ответ игрок "Селтикс" послал его в грубой форме. Эпизод был записан на видео и попал в сеть.

Ирвинг обсудил этот момент с руководством НБА и заявил, что не сожалеет о сказанном. Ассоциация приняла решение наложить на него штраф в размере 25 тысяч долларов.