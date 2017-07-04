Хэйворд во вторник выберет между "Бостоном", "Майами" и "Ютой"

Форвард Гордон Хэйворд сегодня объявит, где принял решение продолжить карьеру, сообщает USA Today. Напомним, что 27-летний баскетболист отказался от опции на сезон-2017/18 в "Юте", по которой мог получить 16,7 миллиона долларов. Игрок вышел на рынок свободных агентов.

Ранее сообщалось, что с Хэйворде заинтересованы "Бостон", "Майами", а если он не договорится с этими клубами, то может вернуться в "Джаз". В минувшем сезоне форвард провел 73 матча в регулярном чемпионате НБА, в среднем за игру набирая по 21,9 очка, делая 5,4 подбора и 3,5 передачи.