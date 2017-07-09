Харден подписал новый контракт с "Хьюстоном", по которому получит 170 миллионов

"Хьюстон" на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Джеймсом Харденом до 2023 года. Соглашение рассчитано на четыре года, а его сумма составляет 170 миллионов долларов. Это рекорд для НБА. Отметим, что Харден получит еще почти 59 миллионов по предыдущему контракту. Таким образом, к 2023 году игрок заработает 228 миллионов.

В минувшем сезоне Харден принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, в среднем набирая 29,1 очка, делая 11,2 передачи (лучший в лиге) и 8,1 подбора. Он стал первым в истории НБА игроком, набравшим 2000 очков при 900 передачах и 600 подборах в регулярке.