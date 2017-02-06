Грин и Дюрант поругались во время матча с "Сакраменто"

Во время матча регулярного чемпионата НБА между "Голден Стэйт" и "Сакраменто" (106:109 ОТ) произошла ссора между игроками "Уорриорз" Дрэймондом Грином и Кевином Дюрантом. Во время таймаута Грин выразил свое недовольство Дюренту, в результате чего баскетболистов пришлось успокаивать одноклубникам.

Отметим, что главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр был удален во время игры. За 3 минуты 34 секунды до конца третьей четверти он выскочил на площадку и в резкой форме высказал недовольство рефери.