"Голден Стэйт" вел переговоры с Уэйдом

"Голден Стэйт" вел переговоры с защитником Дуэйном Уэйдом по приглашению игрока в клуб, сообщает HoopsHype. Клуб связывался с представителями баскетболиста, чтобы узнать о его заинтересованности в переходе.

Отмечается, что 35-летний баскетболист хочет иметь важную роль в клубе, который будет бороться за титул. "Уорриорз" не смогли дать ему таких гарантий, после чего переговоры были прекращены.

Ранее стало известно, что он подпишет однолетний контракт с "Кливлендом" в среду на 2,3 миллиона долларов. В ближайшее время Уэйд выкупит свой контракт с "Чикаго".