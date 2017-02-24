"Голден Стэйт" победил "Клипперс", набрав 50 очков в третьей четверти

В матче регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт" на своей площадке обыграл "Клипперс" – 123:113. К большому перерыву хозяева уступали в счете с двузначной разницей, но смогли перевернуть игру в третьей четверти, набрав за нее 50 очков.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Воинов" Стефен Карри, набравший 35 очков и реализовавший 6 из 10 трехочковых. Его команда лидирует в Западной конференции, "Клипперс" идет четвертым.

НБА

Регулярный чемпионат

"Голден Стэйт" – "Клипперс" – 123:113 (31:24, 18:37, 50:26, 24:26)

Г: Ст. Карри (35 + 7 подборов), Дюрант (25 + 15 + 7 передач), К. Томпсон (18).

К: Риверс (19), Кроуфорд (19), Джордан (17 + 11 подборов), Фелтон (13), Гриффин (12 + 8 передач), Редик (12).