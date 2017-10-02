Главный тренер "Бруклина": "У Мозгова будет важная роль"

Главный тренер "Бруклина" Кенни Эткинсон остался доволен работой центрового Тимофея Мозгова в тренировочном лагере. Напомним, что россиянин был обменен в "Нетс" из "Лейкерс" летом этого года.

– Был приятно удивлен игрой Тимми, пусть он и провел с нами не очень много времени, – цитирует The Nets Daily Эткинсона. – Он будет великолепно ставить заслоны. Я вижу это. У Мозгова будет важная роль в команде. Он бегает, принимает передачи, делает пас верхом. Мне нравится. Пару раз забросил. Хорошо дебютировал.