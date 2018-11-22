"Филадельфия" обыграла "Нью-Орлеан" благодаря дабл-даблу Эмбиида

"Филадельфия" на своем паркете переиграла "Нью-Орлеан" в матче регулярного чемпионата НБА. "Сиксерс" прервал победную серию "Пеликанс" из трех матчей, продлив свою до четырех.

В другой встрече "Шарлотт" выиграл у "Индианы", прервав победную серию "Пэйсерс".

НБА

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Нью-Орлеан" - 121:120 (38:23, 29:34, 29:30, 25:33)

Ф: Эмбиид (31 + 19 подборов), Симмонс (22), Шамет (15)

Н: Холидэй (30 + 10 передач), Мур (30), Рэндл (22 + 10 подборов)

"Шарлотт" - "Индиана" - 127:109 (35:30, 33:30, 37:24, 22:25)

Ш: Лэмб (21), Бэйкон (18), Уокер (16 + 11 передач)

И: Богданович (20), Янг (16), Макдермотт (15), Сабонис (15)