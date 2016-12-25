"Филадельфия" интересуется Кайлом Лоури?

Летом "Филадельфия" попытается заполучить разыгрывающего "Торонто" Кайла Лоури. Об этом в своем подкасте сообщил журналист ESPN Зак Лоу. 30-летний защитник станет свободным агентом в конце нынешнего сезона.

Лоури является выходцем из Филадельфии, кроме того генеральным менеджером "76-х" является Брайан Коланджело, по инициативе которого "Рэпторз" выменяли разыгрывающего из "Хьюстона" в 2012 году.

В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 21,8 очка, делая 7,№ передачи, 4,6 подбора и 1,5 перехвата.