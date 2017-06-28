Фил Джексон: "Жаль, что нам не удалось принести "Нью-Йорку" еще один титул"

Экс-президент "Нью-Йорка" Фил Джексон признался, что ему жаль покидать клуб. Он подчеркнул, что надеялся выиграть с "Никс" чемпионский титул. Сегодня стало известно, что руководство команды расторгло контракт с 71-летним специалистом.

– "Никс" всегда будут занимать особое место в моем сердце, – цитирует пресс-служба клуба Джексона. – Эта команда и этот город помогли запустить мою карьеру. Я всегда буду им обязан. Я благодарен мистеру Долану за предоставленную мне возможность вернуться сюда.

Конечно, я надеялся принести "Никс" еще один чемпионский титул. Учитывая мою любовь к победам, я глубоко разочарован тем, что нам это не удалось. Болельщики в Нью-Йорке не заслуживают ничего другого. Желаю им и всему клубу удачи – сейчас и всегда.