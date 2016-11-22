23:57 22 ноября | БАСКЕТБОЛ — НБА

Фанаты сняли мюзикл о карьере Леброна Джеймса

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Энтузиасты создали почти пятиминутный мюзикл о карьере лидера "Кливленда" Леброна Джеймса. За основу была взята часть из известной бродвейской постановки "Хэмилтон". В ролике помимо самого Леброна также появляются персонажи Стефена Карри, Дуэйна Уэйда, Кайри Ирвинга, Криса Боша и даже небольшое камео Майкла Джордана. За этот хронометраж создателям мюзикла удалось осветить переход Джеймса в "Майами", его возвращение в "Кавальерс", прошлогодний чемпионский титул и возникшее противостояние с "Голден Стэйт".

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