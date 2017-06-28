ESPN: Джеймс не будет выступать за "Клипперс"

Журналист ESPN Майк Уайз отметил, что форвард "Кливленда" Леброн Джеймс не перейдет в "Лос-Анджелес Клипперс". Ранее сообщалось, что лидер "Кавальерс" может покинуть клуб летом 2018 года. Он может рассмотреть предложения от двух команд. Первая – "Лейкерс", которые к тому времени могут усилиться форвардом "Индианы" Полом Джорджем. Вторая – "Клипперс", где Джеймс может объединиться со своими друзьями Крисом Полом, Дуэйном Уэйдом и, возможно,Кармело Энтони.

- Я получил информацию от одного очень авторитетного источника, что Джеймс никогда не перейдет в "Лос-Анджелес Клипперс", - приводит Cbs Sports слова Уайза. – Не могу назвать имя этого человека, но это однозначно знающий человек. Просто сообщаю об этом для того, чтобы вы знали об этом.