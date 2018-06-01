Джеймс ушел с пресс-конференции после дважды заданного вопроса про ошибку Смита

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс покинул пресс-конференцию после дважды заданного вопроса про ошибку защитника команды Джей Ар Смита в первом матче финала НБА против "Голден Стэйт" (114:124 ОТ). За несколько секунд до конца четвертой четверти при равном счете Смит забрал подбор на чужом щите, но вместо броска, который мог принести команде победу, защитник внезапно убежал к середине площадки.

На послематчевой пресс-конференции один из репортеров дважды задал Джеймсу вопрос про то, о чем думал Смит. Первый раз форвард ответил, но на второй положил микрофон, забрал очки и сумку и покинул ньюс-рум. На прощание он сказал репортеру: "В следующий раз будь лучше".

JR SMITH WTF ARE YOU DOING!? 😵 pic.twitter.com/s3ciZlTHSq – Overtime (@overtime) 1 июня 2018 г.