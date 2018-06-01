08:44 | Баскетбол — НБА

Джеймс ушел с пресс-конференции после дважды заданного вопроса про ошибку Смита

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Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс покинул пресс-конференцию после дважды заданного вопроса про ошибку защитника команды Джей Ар Смита в первом матче финала НБА против "Голден Стэйт" (114:124 ОТ). За несколько секунд до конца четвертой четверти при равном счете Смит забрал подбор на чужом щите, но вместо броска, который мог принести команде победу, защитник внезапно убежал к середине площадки. 

На послематчевой пресс-конференции один из репортеров дважды задал Джеймсу вопрос про то, о чем думал Смит. Первый раз форвард ответил, но на второй положил микрофон, забрал очки и сумку и покинул ньюс-рум. На прощание он сказал репортеру: "В следующий раз будь лучше".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Baga80

Понять можно человека. Он выдает 51 очко в сумасшедшей игре, при этом судьи свистят несколько ооочень спорных ситуаций в пользу соперника. Партнер по команде хоронит надежды на победу в основное неточным штрафным, другой партнер, не следящий за счетом, выдает перфоманс похлеще, забрав подбор и убежав от щита. В итоге поражение в выигранном матче. А тут еще журналисты троллят. ЛеБрон еще сдержался, поражаюсь его выдержке и хладнокровию.

09:06

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