Джеймс ушел с пресс-конференции после дважды заданного вопроса про ошибку Смита

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс покинул пресс-конференцию после дважды заданного вопроса про ошибку защитника команды Джей Ар Смита в первом матче финала НБА против "Голден Стэйт" (114:124 ОТ). За несколько секунд до конца четвертой четверти при равном счете Смит забрал подбор на чужом щите, но вместо броска, который мог принести команде победу, защитник внезапно убежал к середине площадки.
На послематчевой пресс-конференции один из репортеров дважды задал Джеймсу вопрос про то, о чем думал Смит. Первый раз форвард ответил, но на второй положил микрофон, забрал очки и сумку и покинул ньюс-рум. На прощание он сказал репортеру: "В следующий раз будь лучше".
JR SMITH WTF ARE YOU DOING!? 😵 pic.twitter.com/s3ciZlTHSq– Overtime (@overtime) 1 июня 2018 г.
LeBron walks off the podium after an exchange with a reporter about JR Smith, tells him to “be better tomorrow” pic.twitter.com/Fq8wezSuFT– Sports Illustrated (@SInow) 1 июня 2018 г.
Baga80
Понять можно человека. Он выдает 51 очко в сумасшедшей игре, при этом судьи свистят несколько ооочень спорных ситуаций в пользу соперника. Партнер по команде хоронит надежды на победу в основное неточным штрафным, другой партнер, не следящий за счетом, выдает перфоманс похлеще, забрав подбор и убежав от щита. В итоге поражение в выигранном матче. А тут еще журналисты троллят. ЛеБрон еще сдержался, поражаюсь его выдержке и хладнокровию.
09:06