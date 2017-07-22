Джеймс не станет влиять на возможный обмен Ирвинга

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс не собирается вмешиваться в переговоры о возможном обмене партнера по команде Кайри Ирвинга, сообщает ESPN. По информации источника, лидер "Кавальерс" не намерен уговаривать разыгрывающего остаться в команде. Отмечается, что Джеймс доверится владельцу клуба Дэну Гилберту решать вопрос о будущем 25-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что Ирвинг просил обменять его еще до драфта, прошедшего в июне. Разыгрывающий намерен сменить команду, чтобы "выйти из тени Леброна Джеймса" и играть более важную роль.