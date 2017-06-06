Дюрант и Джеймс втайне записали рэп-трек

Лидеры "Голден Стэйт" Кевин Дюрант и Леброн Джеймс в 2011 году объединили усилия на музыкальном поприще, утверждает ESPN. Во время локаута баскетболисты втайне записали совместный рэп-трек, который так и не был представлен широкой общественности. Предполагается, что спортсмены сами написали текст и минус для песни.

Дюрант, выступавший тогда за "Оклахома-Сити", и Джеймс подтвердили существование трека. Люди из их окружения, слышавшие песню, высоко оценивают ее качество. Напомним, что сейчас баскетболисты противостоят друг другу в финале плей-офф НБА.