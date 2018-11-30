Дуайт Ховард может пропустить остаток сезона из-за операции

Центровой "Вашингтона" Дуайт Ховард из-за операции может выбыть до конца сезона-2018/19, сообщает инсайдер НБА Эдриан Войнаровски.

Ховард в этом сезоне уже пропустил первые 7 матчей "регулярки из-за боли в ягодичных мышцах. Вернувшись на площадку в начале ноября, 32-летний игрок провел 9 матчей, после чего вновь выбыл из строя с аналогичной проблемой.

На этой неделе центровой покинул расположение вашингтонского клуба, чтобы проконсультироваться у невропатолога, который и рекомендовал баскетболисту провести операцию. (Игорь Барышев)