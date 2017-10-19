Дэвис и Казинс не смогли обыграть "Мемфис"

"Нью-Орлеан" проиграл "Мемфису" со счетом 91:103 в матче регулярного чемпионата НБА. В составе победителей 27 очков набрал Майк Конли, дабл-дабл на счету Марка Газоля – 14 очков и 11 подборов.

Звезды "Пеликанс" также отличились дабл-даблами – Демаркус Казинс набрал 28 очков и 10 подборов, на счету Энтони Дэвиса 33 очка и 18 подборов.

В другой встрече "Атланта" обыграла "Даллас" (117:111). Деннис Шредер набрал 28 очков и сделал 7 передач, 20 очков на счету Марко Белинелли. В составе "Маверикс" дабл-дабл на счету Денниса Смита (16 очков и 10 передач), ветеран клуба Дирк Новицки набрал 10 очков и сделал 6 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Мемфис" – "Нью-Орлеан" – 103:91 (27:34, 27:18, 25:18, 24:21)

М: Конли (27), Брукс (19), Газоль (14 + 11 подборов)

Н-О: Дэвис (33 + 18 подборов), Казинс (28 + 10 подборов), Муур (11)

"Даллас" – "Атланта" – 111:117 (24:27, 23:31, 35:24, 29:35)

Д: Смит (16 + 10 передач), Ноэль (16 + 11 подборов), Мэттьюс (15)

А: Шредер (28 + 7 передач), Белинелли (20), Принс (9 + 10 подборов)