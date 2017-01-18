"Денвер" продлил серию поражений "Лейкерс", Мозгов набрал 4 очка

В матче регулярного чемпионата НБА "Лейкерс" на своей площадке уступил "Денверу" – 121:127. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Наггетс" Никола Йокич, набравший 29 очков. Российский легионер калифорнийцев Тимофей Мозгов провел на площадке 10 минут, за которые набрал 4 очка (2 из 3 с игры) и сделал один подбор.

Для команды Люка Уолтона поражение стало пятым подряд. "Лейкерс" идет 14-м в Западной конференции. "Денвер" одержал три победы кряду и поднялся на восьмое место.

НБА

Регулярный чемпионат

"Лейкерс" – "Денвер" – 121:127 (26:40, 28:26, 30:35, 37:26)

Л: Лу Уильямс (24 + 7 передач), Н. Янг (22), Кларксон (19), Ингрэм (15), Блэк (14 + 8 подборов), Зубац (11 + 13 подборов + 3 блок-шота), МОЗГОВ (4).

Д: Йокич (29 + 15 подборов), Бартон (26 + 8 передач), Фарид (20 + 7 подборов), Галлинари (14), Мудиай (14), У. Чендлер (14).