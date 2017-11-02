"Денвер" обыграл "Торонто", "Юта" справилась с "Портлендом" в овертайме

"Денвер" на своей площадке обыграл "Торонто" со счетом 129:111 в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей 24 очка набрал Джамал Мюррей, дабл-дабл на счету Николы Йокича (16 подборов и 10 передач). У "Рэпторз" лучшим стал Норман Пауэлл, набравший всего 14 очков.

В другом матче "Юта" в овертайме обыграла "Портленд" – 112:103. Рики Рубио записал на свой счет 30 очков, Донован Митчелл набрал 28 очков. Звезда "Трэйл Блэйзерс" Дамиан Лиллард сделал дабл-дабл (33 + 10 подборов + 8 передач)

НБА

Регулярный сезон

"Денвер" – "Торонто" – 129:111 (34:19, 26:27, 43:25, 26:40)

Д: Мюррей (24), Миллсап (20), Мудиэй (16)

Т: Пауэлл (14), Райт (12), Ибака (11)

"Юта" – "Портленд" – 112:103 ОТ (22:20, 17:19, 25:30, 30:25, 18:9)

Ю: Рубио (30), Митчелл (28), Гоберт *16 + 10 подборов)

П: Лиллард (33 + 10 подборов + 8 передач), Нуркич (19 + 11 подборов), Макколлум (16 + 10 подборов)