"Денвер" обыграл "Чикаго", "Бруклин" выиграл у "Детройта"

"Чикаго" на своем паркете проиграл "Денверу" в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах "Миннесота" переиграла "Юту", "Нью-Йорк" уступил "Индиане", а "Бруклин" вырвал победу у "Детройта".

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" - "Детройт" - 120:119 ОТ (28:22, 26:38, 23:23, 33:27, 10:9)

Б: Динуидди (25), Харрис (23), Леверт (19)

Д: Гриффин (25), Драммонд (24 + 23 подбора), Джексон (21)

"Миннесота" - "Юта" - 128:125 (32:25, 33:31, 36:40, 27:29)

М: Роуз (50), Таунс (28 + 16 подборов), Уиггинс (19)

Ю: Митчелл (26), Гобер (22 + 13 подборов), Краудер (18)

"Нью-Йорк" - "Индиана" - 101:107 (25:28, 27:22, 29:27, 20:30)

Н: Хардуэй (37), Вонле (14 + 10 подборов), Трир (14)

И: Сабонис (30), Оладипо (24), Янг (13 + 10 подборов)

"Чикаго" - "Денвер" - 107:108 ОТ (24:28, 24:23, 30:29, 20:18, 9:10)

Ч: Лавин (28), Картер (25), Блэйкни (15)

Д: Йокич (22 + 12 подборов), Миллсэп (19), Харрис (16)