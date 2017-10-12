Д'Анджело Расселл: "Не вижу недостатков у Эмбиида - он большой, как Шак, а бросает, как Новицки"

Разыгрывающий защитник "Бруклина" Д'Анджело Расселл после предсезонного матча против "Филадельфии" (114:133) отметил игру центрового соперника Джоэла Эмбиида. Он добавил, что Эмбиид может наделать шуму в этом сезоне.

– У него есть все. Я не вижу недостатков в его игре, – приводит NetsDaily слова Расселла. – Он большой, как Шакил О'Нил. И может бросать, как Дирк Новицки. У него есть весь необходимый набор умений. Он явно способен наделать шуму в этом сезоне.

Отметим, что в матче между командами Эмбиид набрал 22 очка и сделал 7 подборов.