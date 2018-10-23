Дабл-дабл Вучевича помог "Орландо" обыграть "Бостон"

"Орландо" обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НБА - 93:90. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Мэджик" Никола Вучевич, сделавший дабл-дабл - 24 очка и 12 подборов. Россиянин Тимофей Мозгов не попал в заявку на игру.

В еще одном матче "Торонто" победил "Шарлотт" - 127:106.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Орландо" - 90:93 (19:28, 26:20, 25:27, 20:18)

Б: Ирвинг (22), Хорфорд (15), Хардуэй (11).

О: Вучевич (24+12 подборов), Исаак (18+12 подборов), Фурнье (14+10 передач).

"Торонто" - "Шарлотт" - 127:106 (31:22, 31:25, 35:32, 30:27)

Т: Леонард (22), Валанчюнас (17), Лоури (16+14 передач).

Ш: Уокер (26), Лэмб (16), Батюм (13).