Дабл-дабл Уэстбрука помог "Оклахоме" обыграть "Атланту"

"Оклахома-Сити" переиграла "Атланту" в матче регулярного чемпионата НБА. "Тандер" одержал вторую победу кряду. Разыгрывающий защитник Расселл Уэстбрук отметился дабл-даблом.

В другой встрече "Сан-Антонио" на своем паркете уступил "Хьюстону".

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома-Сити" - "Атланта" - 124:109 (28:26, 38:20, 25:30, 33:33)

О: Уэстбрук (23 + 10 передач), Абринес (21), Джордж (20)

А: Лень (19), Коллинз (19 + 11 подборов), Принс (15)

"Сан-Антонио" - "Хьюстон" - 105:136 (23:39, 24:31, 27:40, 31:26)

С: Олдридж (20), Дерозан (18), Уайт (11)

Х: Капела (27 + 12 подборов), Гордон (26), Харден (23 + 10 передач)