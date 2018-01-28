Дабл-дабл Ховарда не спас "Шарлотт" от поражения

"Майами" на своем паркете переиграл "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече "Атланта" уступила "Вашингтону", а "Индиана" одолела "Орландо".

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" - "Шарлотт" - 95:91 (22:26, 32:22, 17:30, 24:13)

М: Ричардсон (19), Эллингтон (17), Олиник (16)

Ш: Уокер (30), Ховард (20 + 16 подборов), Батюм (9)

"Атланта" - "Вашингтон" - 104:129 (18:27, 27:34, 26:31, 33:37)

А: Дорси (14), Дедмон (14), Принс (14)

В: Моррис (23), Скотт (19), Бил (18)

"Индиана" - "Орландо" - 114:112 (22:32, 31:38, 31:22, 30:20)

И: Оладипо (24), Стивенсон (21), Янг (20)

О: Гордон (22 + 11 подборов), Фурнье (21), Пэйтон (12)