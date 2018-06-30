CМИ: владелец "Кливленда" хочет ухода Леброна, чтобы вернуть контроль над командой

Обозреватель ESPN Стивен Эй Смит поделился инсайдом о будущем лидера "Кливленда" Леброна Джеймса, который уже 1 июля может стать свободным агентом.



- По словам нескольких владельцев, с которыми я общался, и нескольких руководителей, Дэн Гилберт (основной владелец "Кливленда". - Прим. "СЭ") известен тем, что не особенно любит Леброна Джеймса. Он ни калпи не будет возражать, если Леброн покинет команду, - цитирует nbcsports.com слова Эй Смита.

Один менеджер передал мне следующие слова: "Извините, но я не могу дождаться, когда он уйдет, потому что я получу команду обратно". Это то, о чем говорил Гилберт. По моим источникам, это точная цитата самого Гилберта.