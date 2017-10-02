Братья Газоль выступили против насилия в Каталонии

Братья баскетболисты Поу и Марк Газоль в своих социальных сетях выступили против насилия в Каталонии. Напомним, что испанские власти разгоняли демонстрантов резиновыми пулями и дубинками. Жители Каталонии должны были проголосовать за отделение от Испании, однако выборы были сорваны.

– Здравый смысл и человечность превыше всего, – написал Марк. – К вышедшим на улицы не должны применять насилие.

– Является ли то, что мы получили – правильным? Было ли необходимо насилие? Нет, нужен был диалог, – написал Поу.