"Бостон" разгромил "Кливленд" в первом матче финала "Востока"

В первом матче финальной серии Восточной конференции НБА "Бостон" дома разгромил "Кливленд" – 108:83. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Селтикс" Джейлен Браун, набравший 23 очка.

К большому перерыву "Бостон" вел 61:35. Впервые в карьере форварда "Кавальерс" Леброна Джеймса его команда уступала "-26" после двух четвертей в матче плей-офф НБА. Вторая игра в серии состоится 15 мая.

НБА

1/2 финала

"Бостон" – "Кливленд" - 108:83 (36:18, 25:17, 17:29, 30:19)

Б: Браун (23), Моррис (21 + 10 подборов), Хорфорд (20).

К: Лав (17), Джеймс (15), Худ (11).

Счет в серии: 1-0.