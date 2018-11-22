"Бостон" проиграл "Нью-Йорку", "Торонто" одолел "Атланту"

"Бостон" на своем паркете потерпел поражение от "Нью-Йорка" в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече "Торонто" на выезде одолел "Атланту".

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Нью-Йорк" - 109:117 (18:26, 31:39, 20:19, 40:33)

Б: Ирвинг (22 + 13 передач), Моррис (21), Хэйворд (19)

Н: Берк (29 + 11 передач), Хардуэй (21_, Вонле (16 + 10 подборов)

"Атланта" - "Торонто" - 108:124 (24:29, 20:26, 29:31, 35:38)

А: Лин (26), Картер (14), Принс (12)

Т: Валанчюнас (24 + 13 подборов), Сиакам (22), Лаури (21 + 12 подборов + 17 передач)