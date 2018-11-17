"Бостон" обыграл "Торонто" благодаря 43 очкам Ирвинга

"Бостон" в овертайме выиграл у "Торонто" в матче регулярного чемпионата НБА. Это третье подряд поражение "Рэпторз".

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Нет" Кайри Ирвинг, записавший на свой счет 43 очка и 11 результативных передач.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Торонто" - 123:116 ОТ (30:27, 24:25, 24:30, 29:25, 16:9)

Б: Ирвинг (43 + 11 передач), Тейтум (21), Хэйворд (15)

Т: Леонард (31 + 15 подборов), Ибака (21), Сиакам (16)