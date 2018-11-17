"Бостон" обыграл "Торонто" благодаря 43 очкам Ирвинга

"Бостон" в овертайме выиграл у "Торонто" в матче регулярного чемпионата НБА. Это третье подряд поражение "Рэпторз".
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Нет" Кайри Ирвинг, записавший на свой счет 43 очка и 11 результативных передач.
НБА
Регулярный чемпионат
"Бостон" - "Торонто" - 123:116 ОТ (30:27, 24:25, 24:30, 29:25, 16:9)
Б: Ирвинг (43 + 11 передач), Тейтум (21), Хэйворд (15)
Т: Леонард (31 + 15 подборов), Ибака (21), Сиакам (16)
43 PTS. 11 AST. 18-26 FGM.– NBA (@NBA) 17 ноября 2018 г.
Kyrie Irving catches fire to fuel the @celtics OT victory at home!#CUsRise 123#WeTheNorth 116
Jayson Tatum: 21 PTS, 7 REB
Hayward: 15 PTS, 5 AST, 5 REB pic.twitter.com/sasp8BAQbA
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